Çin Dışişleri Sözcüsü, özel temsilcilerin Ortadoğu ve Körfez'e gideceğini açıkladı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu, Körfez, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Çin'in özel temsilcilerinin yakında söz konusu bölgelerdeki ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Guo, salı günü düzenlenen basın toplantısında, bu bölgelerde uzun süredir devam eden çatışmalardan ve bu çatışmaların daha geniş bir coğrafyada yol açtığı etkilerden derin endişe duyduklarını belirtti. Guo, ilgili taraflara anlaşmazlıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme ve en kısa sürede kalıcı bir ateşkes sağlama çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeye her daim kararlı olduğunu vurgulayan Guo, ziyaretlerin taraflar arasında temas ve diyaloğu kolaylaştırmayı, gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmayı ve durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.