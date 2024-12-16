Çin Donanması Aden Körfezi'ne Görev İçin Yola Çıktı

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HANGZHOU, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait bir filo, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki sularda refakat görevini devralmak üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir askeri limandan yola çıktı.

Pazar günü yola çıkan 47. donanma filosu, bir güdümlü füze destroyeri, bir füze fırkateyni ve bir ikmal gemisinden oluşuyor. 700'den fazla subay ve askerin görev yaptığı filoda, 2 helikopter ve 10'dan fazla özel kuvvet mensubu da bulunuyor.

Filo yola çıkmadan önce, kaçırılan ticari gemilerin silah gücüyle kurtarılması ve terör ve korsanlıkla mücadele başta olmak üzere silahların tatbiki kullanımına odaklanan eğitimler gerçekleştirdi.