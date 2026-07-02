Çin Donanması Hong Kong\'a Girdi

HONG KONG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang, perşembe sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi karasularına giriş yaptı.
Gemiler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu'nun Stonecutters Adası'ndaki deniz üssünde halkın ziyaretine açılacak.
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