Çin'e yabancı giriş-çıkışları ilk 8 ayda 61,29 milyona ulaştı - Son Dakika
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Çin'e yabancı giriş-çıkışları ilk 8 ayda 61,29 milyona ulaştı

Çin\'e yabancı giriş-çıkışları ilk 8 ayda 61,29 milyona ulaştı
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Çin'in vizesiz giriş uygulamasını genişletmesiyle yabancı uyruklu kişilerin ocak-ağustos döneminde Çin sınırlarından yaptığı giriş ve çıkışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 61,29 milyona çıktı. Söz konusu dönemde vizesiz giriş yapanların sayısı 23,72 milyona ulaşarak toplam girişlerin yüzde 77,6'sını oluşturdu.

NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in vizesiz giriş uygulamasını ve uluslararası yolcuların ülkeye girişini kolaylaştırmayı amaçlayan diğer önlemleri genişletmesiyle yabancı uyruklu kişilerin Çin'e seyahatleri yılın ilk sekiz ayında artmaya devam etti.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen 2026 Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu Konferansı kapsamında gerçekleştirilen göç yönetimi işbirliğine yönelik alt forum sırasında perşembe günü açıklanan verilere göre, yabancı uyruklu kişiler ocak-ağustos döneminde Çin sınırlarından yaklaşık 61,29 milyon giriş ve çıkış gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışa işaret ediyor. Söz konusu dönemde yabancı uyruklu kişilerin Çin'e yaptığı girişlerin 23,72 milyonu vizesiz giriş uygulaması kapsamında gerçekleşirdi. Toplamın yüzde 77,6'sını oluşturan bu girişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 arttı.

Sınır ötesi etkileşimleri kolaylaştırmayı ve ülkeye gelen turizmi canlandırmayı amaçlayan Çin, uluslararası ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre kalmasına ve ülke içinde daha fazla bölgeye seyahat etmesine imkan tanıyacak şekilde vize kurallarını kademeli olarak gevşetiyor. Çin an itibarıyla 50 ülkenin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş, 57 ülkeye de 240 saatlik vizesiz transit geçiş imkanı sunuyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'e yabancı giriş-çıkışları ilk 8 ayda 61,29 milyona ulaştı - Son Dakika
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