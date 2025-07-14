Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Güçleniyor

14.07.2025 14:22
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Ji Xiaofeng, ekonomik kalkınma bölgelerinin küresel etkileşim ve büyümede kritik rol oynadığını vurguladı.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Ticaret Bakanlığı'nın Yabancı Yatırım Departmanı yetkilisi Ji Xiaofeng, ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin sadece ekonomik güç merkezleri değil, aynı zamanda küresel etkileşim için kilit öneme sahip pencereler olduğunu söyledi.

Ji, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir bölge yöneticisi ve yabancı sermayeli bir şirketin yöneticisiyle birlikte Çin'in yüksek standartlı dışa açılım politikası, reform süreci ve yüksek kaliteli kalkınma aşamasının bir sonraki etabını şekillendirmede ekonomik kalkınma bölgelerinin artan rolünü ele aldı.

Çin'de kırk yılı aşkın süre önce ülkenin tarihi reform ve dışa açılım yolculuğunun ilk yıllarında, 12 kıyı kentinde ulusal düzeyde ilk 14 ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi kuruldu. Sayıları bugün ülke genelinde 232'ye ulaşan söz konusu bölgelerin oluşturduğu ağ, kalkınma sürecinin hayati motorları olarak hizmet veriyor.

Ji, bu bölgelerin 60.000'den fazla yabancı sermayeli işletme ile dış ticaret yapan yaklaşık 99.000 firmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bu bölgelerin yalnızca 2024 yılında ülkedeki yabancı yatırım ve ticaret hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu söyleyen Ji, bu bölgelerin toplu olarak bölgesel düzeyde 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) gayrisafi yurtiçi hasıla yarattığını ve 73.000 büyük sanayi kuruluşu ve 85.000 yüksek teknoloji firması dahil olmak üzere 4,9 milyondan fazla piyasa kuruluşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Ji, bu bölgelerin gelecekte ise kalkınmayı teşvik etme ve dışa açılmayı genişletmede daha büyük sorumluluklar üstlenmek amacıyla kalkınma konumlandırmasından kurumlara kadar çeşitli alanlarda daha fazla gelişme ve inovasyon gerektiğini belirtti.

Yetkili, Ticaret Bakanlığı'nın kısa süre önce yeni kaliteli üretici güçlerin geliştirilmesi, ekonomik açıklığın arttırılması ve yönetim sistemleri reformlarının derinleştirilmesi gibi 16 hedefli politika tedbirini içeren çalışma planı açıkladığını hatırlattı.

Ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin şu anda Çin'in yüksek teknoloji işletmelerinin yüzde 18,3'ünü oluşturduğunu belirten Li, bu bölgelerin 700'den fazla devlet düzeyinde geliştirme merkezi ve inovasyon alanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ji, "Yüksek endüstriyel yoğunluğa ve sağlam üretim temellerine sahip olan bu bölgeler, yerel güçlere göre uyarlanmış yeni kaliteli üretici güçler geliştirmek için ideal" dedi.

Bu bölgelerin gelişmekte olan stratejik endüstriler için birer güç merkezi haline geldiğini söyleyen Ji, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Yibin bölgesinde 180 gigavat-saat kapasiteye sahip dünyanın en büyük tek sahalı güç bataryası üretim üssünün inşasını örnek vererek, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki bir başka bölgenin ise havacılık ekipmanlarından uydu uygulamalarına kadar tam teşekküllü sanayi zincirlerine sahip olduğunu ifade etti.

Ji, ekonomik kalkınma bölgelerinde biyotıp, yeni enerji ve malzemeler, havacılık ve uzay, üst düzey ekipman üretimi ve yapay zeka gibi sektörlere odaklanan modern endüstriyel sistemlerin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterileceğini belirtti.

Ekonomik kalkınma bölgelerinin son yıllarda kurumsal yenilik, yabancı yatırım ve ekonomik büyüme konularında öncü olduğunu söyleyen Ji, Çin'in reform ve dışa açılma çabalarını hızlandırdığını vurguladı.

Bu bölgelerin kaynak akışı, hakların korunması ve piyasa düzenlemesi gibi alanlarda atılımları teşvik etmek için serbest ticaret pilot sinerjilerini araştırdığını belirten Ji, bazılarının kurumsal açıklıklarını arttırmak için proaktif şekilde yüksek standartlı uluslararası ticaret kurallarına uyum sağladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Güçleniyor - Son Dakika

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