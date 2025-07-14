Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyona Odaklanıyor - Son Dakika
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Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyona Odaklanıyor

Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyona Odaklanıyor
14.07.2025 16:01
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Çin, yeni politikalarla ekonomik bölgelerde endüstriyel ve teknolojik inovasyonu artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki kaliteli yeni üretici güçleri artırmak için tasarlanan bir dizi politika önleminin açıklanması sayesinde endüstriyel ve teknolojik inovasyonun geliştirilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan konuk konuşmacılara göre kuruluşlarının üzerinden 40 yıldan fazla süre geçen ekonomik kalkınma bölgeleri, Çin'in dışa açılım politikasını ilerletme ve inovasyonu geliştirme konusunda kayda değer adımlar attı.

Yalnızca 2024 yılında ülkedeki yabancı yatırım ve dış ticaret hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölgeler, toplu olarak bölge düzeyinde 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) gayrisafi yurtiçi hasıla yarattı.

Beijing E-Town olarak bilinen Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi 300'den fazla robot şirketine ev sahipliği yapıyor ve 10 milyar yuan değerinde bir robot sanayi zincirine sahip olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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