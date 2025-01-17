Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyüdü

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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü. Söz konusu rakam hükümetin öngördüğü yıllık hedefi karşıladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si geçen yıl 134,9084 trilyon yuan (yaklaşık 18,77 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Veriler, Çin ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdüğünü ortaya koydu. Ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyümüştü.

Büronun başkanı Kang Yi, artan dış baskı ve iç zorluklara rağmen Çin'in 2024 için belirlenen ana hedeflere başarıyla ulaştığını, ancak bu başarıların "zor kazanıldığını" söyledi.

Çeyrek bazında bakıldığında, Çin'in GSYİH'si Ekim- Aralık 2024 döneminde yüzde 1,6 büyüdü. GSYİH, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

Dördüncü çeyrekteki büyüme birçok zorluk ve güçlüğe rağmen elde edildi. Bu çerçevede yurtiçinde tüketici harcamalarındaki büyüme makul düzeyde seyrederken, bazı işletmeler operasyonel güçlüklerle karşılaştı ve bazı sektörlerdeki riskler endişe kaynağı olmayı sürdürdü. Ayrıca Çin ekonomisinin an itibarıyla karşı karşıya olduğu karmaşık duruma küresel çerçevedeki jeopolitik çatışmalar ve artan korumacılık başlıkları eklendi.

Çin'in ekonominin sürdürülebilir toparlanmasını desteklemeye devam edeceğini belirten Kang, ülkenin güven ve ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olan kademeli politikalar paketini zamanında açıkladığını söyledi.

Kang, uluslararası konjonktürdeki değişikliklerin yol açtığı olumsuz etkilerin potansiyel olarak derinleşmesine rağmen Çin'in 2025 yılına yönelik ekonomik kalkınma beklentilerine güveninin tam olduğunu belirtti.

Kang, söz konusu güvenin sağlam ekonomik temellere, devam eden toparlanma ivmesine, yeni büyüme faktörlerinin ortaya çıkmasına, uygun politika desteğine ve reform ve dışa açılma adımlarının uygulanmasına dayandığını ifade etti.