Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyüdü

Çin'in GSYİH'si 2024'te yüzde 5 artış göstererek hükümet hedefini karşıladı. Ekonomik zorluklar sürüyor.

17.01.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü. Söz konusu rakam hükümetin öngördüğü yıllık hedefi karşıladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si geçen yıl 134,9084 trilyon yuan (yaklaşık 18,77 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Veriler, Çin ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdüğünü ortaya koydu. Ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyümüştü.

Büronun başkanı Kang Yi, artan dış baskı ve iç zorluklara rağmen Çin'in 2024 için belirlenen ana hedeflere başarıyla ulaştığını, ancak bu başarıların "zor kazanıldığını" söyledi.

Çeyrek bazında bakıldığında, Çin'in GSYİH'si Ekim- Aralık 2024 döneminde yüzde 1,6 büyüdü. GSYİH, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

Dördüncü çeyrekteki büyüme birçok zorluk ve güçlüğe rağmen elde edildi. Bu çerçevede yurtiçinde tüketici harcamalarındaki büyüme makul düzeyde seyrederken, bazı işletmeler operasyonel güçlüklerle karşılaştı ve bazı sektörlerdeki riskler endişe kaynağı olmayı sürdürdü. Ayrıca Çin ekonomisinin an itibarıyla karşı karşıya olduğu karmaşık duruma küresel çerçevedeki jeopolitik çatışmalar ve artan korumacılık başlıkları eklendi.

Çin'in ekonominin sürdürülebilir toparlanmasını desteklemeye devam edeceğini belirten Kang, ülkenin güven ve ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olan kademeli politikalar paketini zamanında açıkladığını söyledi.

Kang, uluslararası konjonktürdeki değişikliklerin yol açtığı olumsuz etkilerin potansiyel olarak derinleşmesine rağmen Çin'in 2025 yılına yönelik ekonomik kalkınma beklentilerine güveninin tam olduğunu belirtti.

Kang, söz konusu güvenin sağlam ekonomik temellere, devam eden toparlanma ivmesine, yeni büyüme faktörlerinin ortaya çıkmasına, uygun politika desteğine ve reform ve dışa açılma adımlarının uygulanmasına dayandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.