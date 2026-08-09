Çin Ekonomisi Temmuz'da Güçlü Büyüdü - Son Dakika
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Çin Ekonomisi Temmuz'da Güçlü Büyüdü

Çin Ekonomisi Temmuz\'da Güçlü Büyüdü
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Temmuz ayında Çin'de çevrimdışı tüketim ve yatırımda istikrarlı artışlar gözlemlendi.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin ekonomisi, temmuz ayında çevrimdışı tüketimin istikrarlı şekilde artması, yatırım yapısının iyileşmesi ve inovasyon faaliyetlerinin güçlü seyrini korumasıyla birçok sektörde istikrarlı bir iyileşme sergiledi.

Çin Devlet Bilgi Merkezi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, çevrimdışı tüketim ödemeleri temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı. Bu oran, hazirana göre 0,8 yüzde puanlık artışa işaret ediyor. Ev aletleri ile ses ve görüntü ekipmanlarına yönelik ödemeler ise yüzde 8,5 artarken, bu kalemdeki büyüme hızı hazirana göre 10,9 yüzde puan yükseldi.

Devlet Bilgi Merkezi'nden araştırmacı Xing Yuguan, "Temmuzda tüketimde en sevindirici gelişme, toparlanmanın daha geniş bir tabana yayılması oldu" dedi. Xing, çevrimdışı tüketimdeki istikrarlı büyüme, büyük meblağlı harcamalardaki toparlanma ve yaz turizmindeki güçlü hareketliliğin, büyük alışveriş bölgeleri, cadde mağazaları ve mahalle dükkanlarında tüketimin artmasına katkı sağladığını ifade etti.

İleri imalat sektörüne yapılan yatırımlar temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 arttı. Bu oran, haziran ayına göre 42,5 puanlık artışa tekabül ediyor. Bilgi işlem gücü, veri ve ağlar da dahil olmak üzere yeni altyapıyla ilgili projelerde imzalanan sözleşmelerin değeri ise yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.

Xing, yatırım yapısındaki sürekli iyileşmenin ve piyasa sermayesinin yeni kaliteli üretici güçlerle bağlantılı sektörlere aktif şekilde yönelmesinin, sanayide dönüşüm ve modernleşmenin geleceğine duyulan güveni yansıttığını belirtti.

Sanayi cephesinde ise sanayi parklarındaki üretim faaliyetlerine ilişkin endeks temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1,0 artarak faaliyetlerin genel olarak istikrarlı seyrettiğini ortaya koydu. Yarı iletken sektörünün faaliyet endeksi yüzde 11,6, yeni malzemelerin yüzde 8,9 ve dijital istihbarat sektörünün ise yüzde 4,8 oranında artış sergiledi.

Yükselen stratejik sektörlerle ilgili patent tescilleri yıllık bazda yüzde 10,7 artarken, yapay zeka ile ilgili patent tescillerinde yüzde 60'lık artış kaydedildi. Bu artış oranı hazirana göre 21,7 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti.

Xing, sanayi faaliyetlerine ilişkin verilerin yarı iletken, yeni malzemeler ve dijital zeka alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin dinamizmini koruduğunu gösterdiğini belirtti. Xing, yapay zeka alanındaki inovasyonların da hızla ortaya çıktığını ve bunun sanayi sektöründe eski büyüme motorlarından yeni büyüme motorlarına geçişe güçlü bir ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi Temmuz'da Güçlü Büyüdü - Son Dakika

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