Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyreği geçti

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisi, hızla büyüyen yeni büyüme faktörleri ve uygulamaya konulan yeni politika desteklerinin olumlu etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde ivmesini artırdı. Yıllık büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerleyen Çin, küresel ekonomik büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olmayı sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümeyi geride bıraktı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, ocak-eylül döneminde yaklaşık 107,11 trilyon yuan (yaklaşık 15,94 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyümeye işaret ediyor.