Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyreği geçti - Son Dakika
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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyreği geçti

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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyreği geçti
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Çin ekonomisi 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4,5 büyüyerek önceki çeyrekteki yüzde 4,3'lük artışı aştı. Ocak-eylül döneminde GSYİH yaklaşık 107,11 trilyon yuanı bulurken yıllık büyüme yüzde 4,6 oldu ve ülke yıllık hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisi, hızla büyüyen yeni büyüme faktörleri ve uygulamaya konulan yeni politika desteklerinin olumlu etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde ivmesini artırdı. Yıllık büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerleyen Çin, küresel ekonomik büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olmayı sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümeyi geride bıraktı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, ocak-eylül döneminde yaklaşık 107,11 trilyon yuan (yaklaşık 15,94 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyümeye işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua
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