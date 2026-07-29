Çin Ekonomisinde Yeni Büyüme Dinamikleri

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Wang Guanhua, Çin ekonomisinde eski büyüme dinamiklerinin yerini yenilerinin almasının, mevcut ekonomik performansın en belirgin özelliklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı programının son bölümünde konuşan Wang, "Yeni endüstrilerin ve yeni iş modellerinin hızlı büyümesi tesadüfi değil. Bu durum, kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek, teknolojik ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunu derinleştirmek ve inovasyon aktörlerini desteklemek için yıllardır sürdürülen kararlı çabaların bir yansıması" dedi.

Çin ekonomisinin faktör odaklı eski büyüme modelinden inovasyon odaklı yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerlediğini belirten Wang, yeni büyüme dinamiklerinin küresel karmaşaların yaşandığı bir dönemde istikrarlı büyümeyi destekleyen temel bir dayanak haline geldiğini ifade etti.

Wang'a göre, yüksek teknolojili imalat ve dijital ürün imalatının öncülük ettiği yeni büyüme dinamikleri, 2026 yılının ilk yarısında sanayi üretimindeki büyümenin yüzde 47,9'unu oluşturarak 2025'in tamamına kıyasla 12 puanlık artış kaydetti.