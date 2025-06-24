Çin Elektrik Üretim Kapasitesi Artışta

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in toplam elektrik üretim kapasitesi mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 3,61 milyar kilovata yükseldi.

Ulusal Enerji İdaresi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, güneş enerjisi üretim kapasitesi geçen yıla göre yüzde 56,9 artışla 1,08 milyar kilovata, rüzgar enerjisi üretim kapasitesi ise yüzde 23,1 artışla 570 milyon kilovata çıktı.

Çin'in önde gelen enerji üretim şirketlerinin ocak-mayıs döneminde enerji üretim projelerine yaptığı yatırım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artışla 257,8 milyar yuana (yaklaşık 35,96 milyar ABD doları) ulaştı.

Elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırım ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artarak 204 milyar yuana ulaştı.