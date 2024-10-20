Çin-Endonezya İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
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Çin-Endonezya İlişkilerinde Yeni Dönem

Çin-Endonezya İlişkilerinde Yeni Dönem

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, iki ülke ilişkilerinin gelişimine vurgu yaptı.

20.10.2024 11:43
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin- Endonezya ilişkilerinin son 10 yılında üst düzeyde geliştiğini ve iki ülke liderinin ikili ilişkilerin ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme yolunda yeni bir döneme girmesine birlikte öncülük ettiğini söyledi.

CAKARTA, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng Cumartesi günü başkent Cakarta'da görev süresi dolan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Endonezya hükümetinin daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Pazar günü seçilmiş Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun yemin törenine katılacak olan Han, ülkede Pazartesi gününe kadar kalacak.

Han, Çin-Endonezya ilişkilerinin son 10 yılında üst düzeyde geliştiğini ve iki ülke liderinin ikili ilişkilerin ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme yolunda yeni bir döneme girmesine birlikte öncülük ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülke arasında dostluk ve işbirliği geleneğini ileriye taşımak, çok yönlü stratejik koordinasyonu derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek, Cakarta- Bandung yüksek hızlı demiryolu gibi büyük işbirliği projelerinin sorunsuz işlemesini güvence altına almak için Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Han böylece dayanışma, işbirliği ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde yeni bir dönemin başlatılacağını söyledi.

Han, Joko'nun her zaman olduğu gibi ikili ilişkilerin gelişimini destekleyeceği ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun ileriye taşınmasına katkıda bulunacağı inancını taşıdığını belirtti.

Joko ise Endonezya ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda sağlam bir ivmeyle geliştiğini ve ikili işbirliğinin verimli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolunun iki ülke arasında önemli bir işbirliği projesi ve dostluklarının sembolü olduğunu vurgulayan Joko, ülkesindeki demiryolu hizmetlerinin verimli şekilde işletilmesini sağlamak için Çin ile beraber çaba sarf etmeye hazır olduğunu belirtti.

Endonezya'nın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğine işaret eden Joko, yeni Endonezya hükümetinin liderliğinde ikili ilişkilerin yeni seviyelere çıkarılmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Endonezya İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika

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