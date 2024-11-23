Çin-Fas İlişkileri Güçleniyor

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KAZABLANKA, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine güçlü destek vermek ve Çin- Fas stratejik ortaklığının gelişimini daha fazla ilerletmek üzere Fas'la çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı perşembe günü Brezilya ziyaretinden dönerken Kazablanka'da verdiği teknik mola sırasında Fas Veliaht Prensi Mulay Hasan ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Xi, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla Hasan ve Fas Başbakanı Aziz Ahnuş tarafından havalimanında karşılandı. Havalimanında Xi için bir karşılama töreni düzenlendi.

Xi, Hasan'dan Kral 6. Muhammed'e en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletmesini istedi.

Xi, Çin'in Fas'la olan ilişkilerinde istikrarlı gelişimle birlikte verimli bir tatbiki işbirliğine ve çeşitli alanlarda giderek artan canlılıktaki etkileşimlere tanıklık ettiklerini vurguladı. 2016 yılında Kral 6. Muhammed'in Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Xi, bu ziyaret sırasında verimli görüşmelerde bulunduklarını ve Çin-Fas ilişkilerini bir üst seviyeye çıkardıklarını dile getirdi.

Xi, Beijing Çin- Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nin ve Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın kararlarını uygulamaya koymak ve Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmek için gayret göstermek üzere Fas'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Fas'ın ulusal güvenlik ve istikrarı koruma çabalarını desteklediklerini kaydeden Xi, iki ülkeye kültürel ve halklar arası etkileşimleri genişleterek dostluklarına yönelik halk desteğini artırma çağrısı yaptı.

Hasan ise Xi'ye Kral 6. Muhammed'in içten selamlarını ileterek ikili ilişkilerin istikrarlı gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19 pandemisi sırasında Fas'a olan değerli desteği için Çin'e teşekkür eden Hasan, Fas halkının bu iyiliği asla unutmayacağını ifade etti.

Fas kraliyet ailesi ve hükümetinin, ikili ilişkileri daha fazla geliştirmeye kararlı olduğunu ve Çin'le üst düzey etkileşimi sürdürmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin dili ve kültürünün Fas halkı arasında son derece popüler olduğunu kaydeden Hasan, ikili halklar arası etkileşimleri teşvik etmeyi umduklarını dile getirdi.

İki ülkenin birçok konuda benzer duruşları olduğunu belirten Hasan, Fas tarafının ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarın korunmasında birbirini kararlılıkla desteklemek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.