Çin, Filipinler'de gözaltındaki vatandaşın ölümüne sert protesto gösterdi

MANİLA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği, Filipinler Göçmenlik Bürosu'na ait bir gözaltı merkezinde sınır dışı edilmeyi bekleyen bir Çin vatandaşının salı günü hayatını kaybetmesinin son derece üzücü ve sarsıcı olduğunu belirterek, Filipinler'e sert protestoda bulundu.

Büyükelçilik, söz konusu Çin vatandaşının ciddi sağlık sorunları bulunduğu ve sağlık açısından önemli risklerle karşı karşıya olduğu konusunda gözaltı merkezinin daha önce bilgilendirildiğini belirtti. Büyükelçilik, merkezden söz konusu kişinin sağlık durumunu yakından takip etmesini ve gerekli tıbbi tedaviyi zamanında sağlamasını talep ettiklerini hatırlattı.

Büyükelçilik, Filipin makamlarından olayla ilgili derhal soruşturma başlatmalarını, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve konuya ilişkin bilgi verilmesini talep etti ve soruşturma sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, sorumlulardan ciddi şekilde hesap sorulmasını istedi.

Büyükelçilik, Filipin makamlarının gözaltında tutulan kişilere gerekli tıbbi bakımı ve insani muameleyi sağlaması ve benzer trajedilerin tekrar yaşanmasını kararlılıkla önlemesi gerektiğini belirtti.