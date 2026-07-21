Çin, Filipinler'deki Cinayet Şüphelisini ABD'den İade Aldı - Son Dakika
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Çin, Filipinler'deki Cinayet Şüphelisini ABD'den İade Aldı

21.07.2026 15:13
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Çin, Filipinler'de bir cinayetle ilgili şüpheli Liu'yu ABD'den iade aldı. İşbirliği vurgulandı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, bir Çin vatandaşının Filipinler'de kaçırılıp öldürülmesine ilişkin davada kilit önemdeki bir şüpheliyi ABD'nin pazartesi günü Çin'e iade ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına ve medyada yer alan haberlere göre, kandırılarak Filipinler'e getirilen, biri Çin vatandaşı iki kişi, Haziran 2024'te bir suç çetesi tarafından kaçırılıp öldürüldü. Çin vatandaşı olan kişinin soyadının Xia olduğu belirtildi.

Bakanlık, soruşturma sonucunda Liu soyadlı şüphelinin olayın başlıca faili olduğunun ve ABD'ye kaçtığının tespit edildiğini kaydetti.

Çin polisinin soruşturma süresince ABD, Filipinler ve Güney Kore kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü yakın işbirliği sayesinde Liu hakkında Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldığı ifade edildi.

Bakanlık, şüphelinin tutuklanıp iade edilmesi için Çin polisinin, birçok kez ABD'li kolluk kuvvetleriyle irtibat kurarak delil paylaşımında bulunduğunu da belirtti.

Açıklamaya göre, Çin'in sağladığı bilgi ve deliller doğrultusunda hareket eden ABD kolluk kuvvetleri, Ekim 2024'te tutuklanan Liu'yu pazartesi günü Çin'e iade etti.

Bakanlık, bu gelişmeyi, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın uygulanması kapsamında Çin ile ABD kolluk kuvvetleri arasında yürütülen işbirliğinin en son kazanımı ve iki ülkenin sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etmesinin bir başka başarılı örneği diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'deki Cinayet Şüphelisini ABD'den İade Aldı - Son Dakika

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