Çin, Filipinler'e Uyarı: Yasadışı Balıkçılık Kontrol Altında

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Çin'in Nansha Qundao bölgesinde Houteng Jiao açıklarındaki karasularında balıkçılık kisvesiyle yasadışı şekilde bir araya gelen Filipinler gemilerine yönelik gerekli kontrol önlemlerini aldığını ve Filipinler'e provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yaptığını söyledi.

Liu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Filipinler gemilerinin, Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan uyarıları ve ikna çalışmalarını göz ardı ederek Houteng Jiao çevresindeki sularda yasadışı şekilde toplandığını belirtti. Sözcü, gemilere eşlik eden medya kuruluşlarının kışkırtma amaçlı sahneler peşinde koştuğunu sözlerine ekledi.

Houteng Jiao da dahil olmak üzere Nansha Qundao adaları ve bitişik sularda Çin'in tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu vurgulayan Liu, Filipinler'e provokatif eylemlerine son verme, gerçekleri çarpıtmayı bırakma ve sansasyonel propaganda peşinde koşmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik haklarını kararlılıkla korumak üzere Çin'in yetki çevresine giren sularda haklarını korumaya ve kolluk faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.