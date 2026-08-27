Çin Filipinler'e Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Çin Filipinler'e Uyarıda Bulundu

Çin Filipinler\'e Uyarıda Bulundu
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Çin, Filipinler'i Ren'ai Jiao'daki gemiyi çekmeye ve kışkırtıcı eylemleri durdurmaya çağırdı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'e Ren'ai Jiao'da yasadışı olarak "karaya oturtulan" gemiyi çekip götürme ve Güney Çin Denizi'ndeki tüm kışkırtıcı eylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında, kısa süre önce Filipinler'e ait BRP Sierra Madre (LT-57) adlı söz konusu gemiye yeniden malzeme ikmali yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler, gemiyi resifte kalıcı olarak tutmak amacıyla ikmal seferlerini kullanarak gemiye gizlice takviye malzemeleri ulaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Ren'ai Jiao'nun Çin'in Nansha Qundao adalarının bir parçası olduğunu belirten Zhang, Çin ve Filipinler'in Ren'ai Jiao'daki durumun ele alınması kapsamında temel yaşam malzemelerinin insani amaçlarla ikmaline ilişkin geçici bir düzenlemeye vardığını hatırlattı.

Zhang, Filipinler'in resife inşaat malzemeleri taşıma, sabit tesisler inşa etme veya kalıcı bir karakol kurma yönündeki hiçbir girişimini kabul etmeyeceklerini belirterek, Çin'in bu tür eylemleri yasalar doğrultusunda önlemek üzere gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

Zhang, Çin'in toprak egemenliği ile denizlerdeki hak ve çıkarlarını korumaya ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Filipinler'e Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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