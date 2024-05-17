Çin, Filipinler'i denizcilik anlaşmazlıklarını müzakere etmeye çağırıyor - Son Dakika
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Çin, Filipinler'i denizcilik anlaşmazlıklarını müzakere etmeye çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filipinler'i gerçeklerle yüzleşmeye, verdiği sözleri tutmaya, ihlal ve provokasyonlara son vermeye ve denizcilik anlaşmazlıklarını müzakere etmeye çağırdı. Wang, Filipinler'in Çin ile yapılan anlaşma ve uzlaşıları çiğnediğini ve yeni gerilimler yaratan kışkırtıcı davranışlarla Çin'in haklarını sık sık ihlal ettiğini hatırlattı. Çin, meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

17.05.2024 14:20
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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filipinler'i gerçeklerle yüzleşmeye, verdiği sözleri tutmaya, ihlal ve provokasyonlara bir an önce son vermeye ve denizcilik alanındaki anlaşmazlıkları müzakere ve istişare yoluyla düzgün şekilde çözmeye çağırdı.

Wang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filipinli üst düzey yetkililerin geçen hafta Filipinler'deki Çinli diplomatlara ilişkin yorumlarıyla ilgili olarak Çin'in kendi tutumunu net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Çin Büyükelçiliği tarafından açıklanan bilgilerin tamamen gerçeklere dayandığını belirten Wang, Güney Çin Denizi'ndeki durumun düzgün şekilde yönetilmesine ilişkin ister "centilmenlik anlaşması", ister iç uzlaşılar, isterse "yeni model" olsun, her birinin net zaman çizelgelerinin mevcut olduğunu ve sağlam kanıtlarla desteklendiğini söyledi. Wang, bunların varlığını hiç kimsenin inkar edemeyeceğini kaydetti.

Wang, "Filipinler'in inkarda ısrarcı olması, verdiği taahhüdü ihlal etmesi ve tüm suçu Çin'e atması, kimin kötü niyetle hareket ettiğini, diğer tarafın egemenliğini ihlal ettiğini ve Ren'ai Jiao resifinde provokasyon yaptığını tam olarak gösteriyor" dedi.

Çin ile Filipinler dahil olmak üzere ASEAN ülkelerinin yıllar boyunca yakın iletişim ve işbirliğini sürdürdüğüne işaret eden Wang, bu ülkelerin Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu imzaladıklarını, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kurallarına ilişkin istişareleri ilerletmeye bağlı kaldıklarını ve Güney Çin Denizi'ni genel anlamda istikrarlı kıldıklarını söyledi.

Wang, öte yandan Filipinler'in son yıllarda Çin ile yapılan anlaşma ve uzlaşıları çiğnediğini, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu ruhuna aykırı davrandığını ve yeni gerilimler yaratan kışkırtıcı davranışlarla Çin'in haklarını sık sık ihlal ettiğini hatırlattı.

Sözcü, "Filipinler, sorun çıkarma çabalarına bölge dışı aktörleri de dahil ederek Güney Çin Denizi'nde gerilimi tırmandırıyor. Filipinler'in yaptıkları, bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı güven ile Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı baltalıyor. Bu eylemler bölge ülkelerine fayda değil, ancak zarar getirir" dedi.

Wang, "Filipinler bu gidişatı değiştirmezse, Çin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli tedbirleri alacaktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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