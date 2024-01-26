Çin, Filipinler\'in Çin\'e ait adaları işgal etmesine karşı çıkıyor

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler tarafının yasadışı şekilde işgal ettiği Çin'e ait ada ve resiflerdeki her türlü inşaat faaliyetine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Filipinler'in Nansha Qundao adalarını ve resiflerini kullanma planına ilişkin soruyu yanıtlayan Wu, Çin'in Nansha Qundao ve bitişik sularda tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu ve bunun tam anlamıyla tarihi ve yasal bir zemine dayandığını belirtti.

Mevcut Çin-Filipinler ilişkilerinde birtakım zorlukların söz konusu olduğunu kaydeden sözcü, sorunun temelinde Filipinler tarafının dış güçlerle işbirliği yapıp kendi taahhüdünü çiğnemesi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal etmeye ve provokasyonlarda bulunmaya devam etmesi olduğunu vurguladı.

Wu, "Bu çabalar Çin'in meşru ve yasal hak ve çıkarlarını baltalıyor. Filipinler tarafını tarihe saygı duymaya, gerçeğin farkına varmaya ve yanlış yolda daha fazla ilerlememeye davet ediyoruz" dedi.

Farklılıkları diyalog ve istişareler yoluyla çözüme kavuşturmak üzere Filipinler'le çalışmaya istekli olduklarını vurgulayan sözcü, Filipinler tarafının kendi bildiği yolda devam etmeye ısrar etmesi halinde Çin'in mutlak surette karşı önlemler alacağını söyledi.