Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki kasti eylemlerine izin vermeyecek

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in Güney Çin Denizi meselesindeki kasti eylemlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Wu söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, ABD, Japonya, Avustralya ve Filipinler'in kısa süre önce Güney Çin Denizi'nde ilk kez düzenlediği ortak askeri tatbikata ilişkin bir soru üzerine yaptı.

Wu, ülkeler arasındaki savunma işbirliğinin herhangi bir spesifik ülkeyi hedef almaması ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamaması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki söz konusu faaliyetlerinin meşru, hukuki ve hatasız olduğunu kaydeden sözcü, "bölge dışındaki bazı ülkelerin" güç gösterisi yapmak için Güney Çin Denizi'ne sık sık askeri gemi ve uçak göndermesini, Çin'e karşı "küçük klikler" oluşturmak için müttefiklerini bir araya toplamasını ve sözde karşılıklı savunma antlaşmasıyla Çin'e tehdit ve baskı uygulamasını eleştirdi. Sözcü, "Bu eylemler sorumsuzca ve son derece tehlikelidir" diye konuştu.

Güney Çin Denizi'nin bölgedeki ülkelerin müşterek yuvası olduğunu hatırlatan Wu, Çin'in farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye kararlı ve bölgesel gerilimler yaratan dış müdahale ve provokasyonlara karşı olduğunu belirtti.

Filipinler'in Güney Çin Denizi konusuna müdahale etmek üzere dış güçleri sahneye davet etmesini eleştiren Wu, bu hamleye güçlü şekilde karşı olduklarını ve Güney Çin Denizi konusunun güçle değil, akılla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"Çin asla diğer ülkelere karşı zorbalık yapmaz ve de Filipinler'in Güney Çin Denizi meselesindeki kasti eylemlerine izin vermez" diyen Wu, Çin ordusunun, azimle ulusal egemenlik ve güvenliğini korumaya kararlı olduğunu vurguladı.