Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığı açıklamasını kınadı

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BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamına ilişkin tek taraflı açıklamasının, Çin'in egemenlik haklarını ve yargı yetkisini ihlal ettiğini, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku çiğnediğini ve Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranışlarına İlişkin Bildiri'ye aykırı olduğunu belirtti.

Lin söz konusu açıklamayı Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da yayımlanan açıklamaya ilişkin soru üzerine yaptı. Filipinler, BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu'na Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamına ilişkin bilgi sunmuş ve bu bölgedeki kaynaklardan yararlanma konusunda münhasır hakka sahip olmaya dair isteğini belirtmişti.

"Gelişmeyi not ettik ve bu konuda daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz" diyen Lin, Çin ve Filipinler arasında toprak konusunda sorunlar ve Güney Çin Denizi'nde deniz sınırlandırmasına ilişkin anlaşmazlıklar olduğunu hatırlattı.

Sözcü, "BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu'nun usul kuralları uyarınca talep ihtilaflı suların sınırlandırılmasını içeriyorsa komisyon Filipinler'in sunduğu başvuruyu dikkate almayacak veya yeterli bulmayacaktır" dedi.