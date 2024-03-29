Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlarına izin vermeyecek

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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in Güney Çin Denizi meselesindeki kasti eylemlerine izin vermeyeceklerini belirterek, söz konusu sularda kısa süre önce tırmanan gerilimin de Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını söyledi.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, harici desteklere güvenip uluslararası hukuku ve Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu ruhunu ihlal ederek gerilim ve sorun yarattığını belirterek Filipinler'e sert tepki gösterdi.

"Çin ile Filipinler arasındaki Güney Çin Denizi meselesinde ciddi tutumuzu defalarca dile getirdik. Yabancı müdahaleye, ihlal ve provokasyona karşı çıkıyor ve farklılıkların uygun şekilde yönetilmesini savunuyoruz" diyen Wu, Çin ordusunun her türlü acil duruma karşı tam anlamıyla hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Güney Çin Denizi'nde çalkantıya yol açan en büyük faktörün ABD müdahalesi olduğunu kaydeden sözcü, ABD ile Filipinler arasındaki askeri işbirliğinin, Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in denizdeki ihtilafları ilgili taraflarla diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde yönetmeye ve kendi toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını sağlam şekilde korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Wu, Güney Çin Denizi meselesinin bölge ülkelerinin ortak çabaları ile çözüme kavuşturulmasının kaçınılmaz bir gidişat olduğunu ifade etti.