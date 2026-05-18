Çin: Filipinler\'in İnşaat Faaliyetlerine Karşı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yasadışı şekilde işgal ettiği Çin'e ait ada ve resiflerdeki her türlü inşaat faaliyetine kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Jiang pazartesi günkü basın toplantısında, Nansha Adaları'nda işgal edilen ada ve resiflerde Filipinler'in altyapı inşaatını hızlandırdığının uydu görüntülerinde ortaya çıkmasına ilişkin haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, "Çin'in Nansha Adaları ve bu adaların bitişik suları üzerindeki egemenliği tartışmasızdır. Filipinler'in Zhongye Dao ve Mahuan Dao da dahil olmak üzere yasadışı şekilde işgal ettiği tüm Çin adaları ve resiflerinde yürüttüğü inşaat faaliyetlerine kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

Jiang, toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.