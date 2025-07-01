Çin, Filipinler Senatörüne Yaptırım Uyguladı

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'le konulardaki uygunsuz davranışları nedeniyle Filipinler eski senatörü Francis Tolentino'ya yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Sözcü, bu kapsamda senatörün Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişinin yasaklandığını belirtti.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında bencil çıkarlarının peşinde koşan Çin karşıtı bir avuç Filipinli politikacının, Çin'in çıkarlarına ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar veren konularda uzun zamandan beri kötü niyetli açıklamalar ve hamleler yaptığını söyledi.

Sözcü, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunma konusunda kararlı olduklarını belirtti.