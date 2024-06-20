Çin, Filipinli teknelerin izinsiz girişine karşı önlemlerini savundu - Son Dakika
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Çin, Filipinli teknelerin izinsiz girişine karşı önlemlerini savundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Sahil Güvenliği'nin Güney Çin Denizi'ne izinsiz giriş yapan Filipinli teknelerin yasadışı ikmal görevini durdurmayı amaçladığını belirtti. Lin, Filipinler'in Ren'ai Jiao resifine kasıtlı şekilde izinsiz girmesinin bu duruma yol açtığını vurguladı. Çin Sahil Güvenliği'nin eyleminin profesyonel ve itidalli olduğunu ve doğrudan Filipinler personeline yönelik hamlede bulunmadığını ifade etti. Lin, Filipinler'i ihlal ve provokasyonlarına son vermeye çağırdı ve Çin'in egemenliğini ve meşru haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

20.06.2024 13:30
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BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Nansha Qundao adalarının Ren'ai Jiao resifindeki son durum hakkında yaptığı değerlendirmede, Çin Sahil Güvenliği'nin Güney Çin Denizi'ne izinsiz giriş yapan Filipinli teknelere yönelik eylemlerinin profesyonel ve itidalli olduğunu ve teknelerin yasadışı "ikmal görevini" durdurmayı amaçladığını söyledi.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'nin bu hafta Güney Çin Denizi'ndeki Filipinli teknelere girerek silahlara el koyduğu yönünde Filipin ordusu tarafından Çarşamba günü öne sürülen iddianın doğruluğunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lin, "Bu duruma doğrudan yol açan şeyin, Filipinler'in ikna çabalarımızı göz ardı ederek Çin'in Nansha Qundao adalarının parçası olan Ren'ai Jiao resifi sularına kasıtlı şekilde izinsiz girmesi olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Olay yerinde Çin Sahil Güvenliği'nin gerçekleştirdiği kolluk eyleminin profesyonel ve itidalli olduğunu ve yasadışı "ikmal görevinin" durdurulmasını amaçladığını kaydeden Lin, Çin Sahil Güvenliği'nin doğrudan Filipinler personeline yönelik hamlede bulunmadığını vurguladı.

Lin, Filipinler'in ısrarla yaşamsal ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini söylemelerine rağmen, Ren'ai Jiao resifinin uzun vadeli işgali amacıyla, karaya oturtulan savaş gemisine gizlice inşaat malzemeleri ve hatta silah ile mühimmat göndermeye çalıştığını vurguladı.

Filipinler'i ihlal ve provokasyonlarına derhal son vermeye çağıran Lin, Çin'in egemenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinli teknelerin izinsiz girişine karşı önlemlerini savundu - Son Dakika

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