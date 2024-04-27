Çin, Filistinli grupların uzlaşma ve dayanışmasını destekliyor

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BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, tüm Filistinli grupları diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlanması ve dayanışmanın arttırılması konusunda desteklediklerini belirtti.

Wang, söz konusu açıklamayı, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Hamas ve El Fetih arasında Cuma günü Beijing'de yapılan toplantı, Çin'in tarafların bir araya gelmesinde oynadığı rol, toplantının sonucu ve amacı ile ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, "Filistin Ulusal Yönetimi'nin otoritesinin güçlendirilmesini destekliyor ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşı sağlamasını ve dayanışmayı arttırmasını destekliyoruz" dedi.