Çin, Filistinlilere yardım malzemeleri gönderiyor

KAHİRE, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Filistinlilere gönderilen iki parti insani yardım malzemesi, Perşembe ve Cuma günü Mısır'daki El- Ariş Havalimanı ve Port Said'e ulaşacak.
Mısır'daki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasına göre, çadır, battaniye, kıyafet, tıbbi malzeme ve undan oluşan sevkiyatlar, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne nakledilecek.
Çin hükümetinin Filistin'e desteğinin devam ettiğini kaydeden büyükelçilik, Çin hükümetinin, Gazze'deki acil insani durumu hafifletmek amacıyla Mısır üzerinden Gazze'ye birkaç parti gıda, ilaç ve çeşitli acil insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.
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