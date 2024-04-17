Çin, Filistinlilere yardım malzemeleri gönderiyor

Honda, Yeni Nesil Ye Serisi Modelleriyle Gündemde

Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek.