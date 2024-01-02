Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya\'dan 214.000 kişiyi ağırladı

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, 2023'ün Aralık ayında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan yaklaşık 214.000 kişinin Çin'i ziyaret ettiğini açıkladı. Bu veri, Kasım ayına kıyasla yüzde 28,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Çin'in bu ülkelerden gelen umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik tek taraflı vize muafiyeti politikası 1 Aralık itibarıyla uygulamaya konularak bu ülkelerden Çin'e yapılan seyahatleri kolaylaştırdı.

Bu seyahatlerin 118.000'i umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti sayesinde gerçekleştirildi. Bu rakam, söz konusu dönemde altı ülkeden Çin'e yapılan tüm seyahatlerin yüzde 55.1'ini oluşturdu. Yaklaşık 91.000 kişi seyahat ve iş amacıyla ülkeye vizesiz giriş yaptı.

Çin'in güneyinde yer alan Nanning kentindeki limanlar, vize muafiyeti politikası sayesinde çok sayıda gelen yolcuyu ağırladı. Verilere göre Aralık ayında yaklaşık 2.800 kişiden oluşan 121 turist grubu Nanning'deki limanlar üzerinden Çin'e giriş yaptı.

Vize muafiyeti politikasının yürürlüğe girmesinden bu yana, 31 Aralık 2023 itibarıyla Beijing'deki limanlar söz konusu ülkelerden 12.000'i aşkın vizesiz giriş işlemi gerçekleştirdi.

İdare, Çin'de yabancıların iş, eğitim, çalışma ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere daha da optimize edilmiş giriş-çıkış yönetimi politikaları uygulama sözü verdi.