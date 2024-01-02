 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan 214.000 kişiyi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan 214.000 kişiyi ağırladı

Çin Ulusal Göç İdaresi, 2023'ün Aralık ayında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan yaklaşık 214.000 kişinin Çin'i ziyaret ettiğini açıkladı. Bu veri, Kasım ayına kıyasla yüzde 28,5'lik bir artışa işaret ediyor. Çin'in bu ülkelerden gelen umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik tek taraflı vize muafiyeti politikası 1 Aralık itibarıyla uygulamaya konularak bu ülkelerden Çin'e yapılan seyahatleri kolaylaştırdı.

Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya\'dan 214.000 kişiyi ağırladı
02.01.2024 - 10:15,
Abone Ol

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, 2023'ün Aralık ayında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan yaklaşık 214.000 kişinin Çin'i ziyaret ettiğini açıkladı. Bu veri, Kasım ayına kıyasla yüzde 28,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Çin'in bu ülkelerden gelen umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik tek taraflı vize muafiyeti politikası 1 Aralık itibarıyla uygulamaya konularak bu ülkelerden Çin'e yapılan seyahatleri kolaylaştırdı.

Bu seyahatlerin 118.000'i umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti sayesinde gerçekleştirildi. Bu rakam, söz konusu dönemde altı ülkeden Çin'e yapılan tüm seyahatlerin yüzde 55.1'ini oluşturdu. Yaklaşık 91.000 kişi seyahat ve iş amacıyla ülkeye vizesiz giriş yaptı.

Çin'in güneyinde yer alan Nanning kentindeki limanlar, vize muafiyeti politikası sayesinde çok sayıda gelen yolcuyu ağırladı. Verilere göre Aralık ayında yaklaşık 2.800 kişiden oluşan 121 turist grubu Nanning'deki limanlar üzerinden Çin'e giriş yaptı.

Vize muafiyeti politikasının yürürlüğe girmesinden bu yana, 31 Aralık 2023 itibarıyla Beijing'deki limanlar söz konusu ülkelerden 12.000'i aşkın vizesiz giriş işlemi gerçekleştirdi.

İdare, Çin'de yabancıların iş, eğitim, çalışma ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere daha da optimize edilmiş giriş-çıkış yönetimi politikaları uygulama sözü verdi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Fransa, Aralık, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan 214.000 kişiyi ağırladı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan 214.000 kişiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement