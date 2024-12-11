Çin-Fransa Diyalog Toplantısı

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de 6. Çin- Fransa İkinci Kulvar Üst Düzey Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere ülkede bulunan Carole Bureau-Bonnard liderliğindeki Fransız heyetiyle bir araya geldi, 11 Aralık 2024. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)
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