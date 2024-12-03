Çin, Fransız şirketlere iş fırsatları sunuyor

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, daha fazla Fransız ve Avrupalı şirketin Çin'deki iş faaliyetlerini geliştirmeyi sürdürerek Çin'in kalkınma fırsatlarından pay almalarını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, salı günü Beijing'de Fransız ilaç devi Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Frédéric Oudéa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin birçok ortak çıkara sahip olduğunu ve birbirini güçlü şekilde tamamladığını kaydeden He, bu durumun geniş bir kalkınma alanı sunduğunu belirtti.

Çin'in dış dünyaya yüksek düzeyde açılmaya devam ettiğini ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı inşa ettiğini vurgulayan He, Sanofi Grubu da dahil olmak üzere Fransız ve Avrupalı şirketlerin, Çin'deki gelişimlerini sürdürmelerinden ve kalkınma fırsatlarını paylaşmalarından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Frédéric Oudéa ise Sanofi Grubu'nun Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu ve Çin pazarındaki varlığını derinleştirmeye, Çin ile Fransa ve Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğine daha fazla somut katkı sağlamaya istekli olduğunu belirtti.