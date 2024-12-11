Çin Futbol Federasyonu'na Rüşvet Cezası

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WUHAN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Futbol Federasyonu eski Genel Sekreteri Liu Yi, rüşvet alma suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Xianning Orta Halk Mahkemesi'nin çarşamba günü açıkladığı karara göre aynı zamanda federasyonun başkanlık değişimi hazırlık grubunun eski başkan yardımcısı olan Liu'ya 3,6 milyon yuan (yaklaşık 500.000 ABD doları) para cezası da verildi.

Söz konusu rüşvet suçlamalarına konu olan tüm yasadışı varlıklara el konulmasına ve devlet hazinesine devredilmesine karar verilirken, eksik tutarların takibine devam edileceği belirtildi.

Kamuya açık bir duruşmanın ardından verilen karar, Çin futbolundaki yolsuzluğun kökünü kazıma hedefiyle federasyona yönelik son yıllarda başlatılan çabaların bir parçası.