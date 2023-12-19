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Çin, Gansu'daki deprem sonrası acil durum müdahalesi başlattı - Son Dakika
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Çin, Gansu'daki deprem sonrası acil durum müdahalesi başlattı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Gansu eyaletinde meydana gelen depremin ardından enerji, elektrik ve günlük ihtiyaçların temin edilmesi için acil durum müdahalesi başlattığını duyurdu. Hasar gören elektrik tesislerinin tamir edilmesi, acil durumda elektrik tedarikinin organize edilmesi ve insanların geçiminin güvence altına alınması için çaba sarf edileceği belirtildi.

Çin, Gansu\'daki deprem sonrası acil durum müdahalesi başlattı
19.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:34
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından enerji, elektrik ve günlük ihtiyaçların temin edilmesi için bir acil durum müdahalesi başlattığını duyurdu.

Komisyon sözcüsü Li Chao Salı günü düzenlediği basın toplantısında, hasar gören elektrik tesislerinin tamir edilmesi, acil durumda elektrik tedarikinin organize edilmesi, insanların geçiminin güvence altına alınması için topyekun çaba sarf edilmesi, ayrıca kilit önemdeki elektrik talebinin karşılanması için komisyonun elektrik şebekesi işletmelerine aktif kılavuzluk ettiğini belirtti.

Eyalete çadır, battaniye ve mont gibi afet yardım malzemelerinin tahsis edildiğini kaydeden Li, komisyonun ilgili departman ve işletmelerle koordinasyon halinde yardım çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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