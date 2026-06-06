Çin Gemi İnşasında Yeşil Dönüşüm - Son Dakika
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Çin Gemi İnşasında Yeşil Dönüşüm

Çin Gemi İnşasında Yeşil Dönüşüm
06.06.2026 12:40
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Çin, gemi inşaatında yeniliklerle sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırıyor.

ATİNA, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörünün, daha yeşil ve daha akıllı bir kalkınmaya doğru geçişini hızlandırarak, yeni çözümlerle küresel denizcilik sektörünün düşük karbonlu dönüşümüne katkıda bulunduğu bildirildi.

Çin Ekonomik Bilgi Servisi Shanghai Genel Merkezi, Çin Gemi İnşa Ekonomik Araştırma Merkezi ve Xinhua Haber Ajansı Avrupa Bölge Bürosu'nun ortaklaşa hazırladığı rapor, çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından biri olan 2026 Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı çerçevesinde Çin'in düzenlediği bir dizi etkinlikle açıklandı.

Raporda inovasyon, yeşil kalkınma ve akıllı imalattan güç alan Çin'in dünyanın en büyük gemi üreticisi konumundan küresel gemi inşa sektörüne yön veren lider üretici rolüne istikrarlı şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Rapora göre, yeni siparişlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190'dan fazla artıran Çinli tersaneler 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme sergiledi. Yeni siparişlerin yüzde 80,2'sini yeşil gemilerin oluşturmasının, sektörün sürdürülebilir kalkınma kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Çin'in sıvılaştırılmış doğalgaz, metanol, amonyak ve hidrojen gibi alternatif deniz yakıtları için çeşitlendirilmiş bir endüstriyel ekosistem kurduğu, akıllı fabrikaların ve dijital olarak bağlantılı üretim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla akıllı imalatta da önemli ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Raporda küresel karbonsuzlaşma yöntemlerine ilişkin belirsizlikler, alternatif yakıtlara yönelik destek altyapısındaki yetersizlikler ve küçük tedarikçilerin dijitalleşme eksiklikleri gibi sektörün karşı karşıya olduğu çeşitli zorluklara da dikkat çekiliyor.

Rapora göre yeşil ve akıllı kalkınmanın, Çin'in gemi inşa sektöründe yüksek nitelikli büyümenin temel itici güçleri olmayı sürdürmesi ve sektörün küresel denizcilik değer zincirine daha derin entegrasyonunu desteklemesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Gemi İnşasında Yeşil Dönüşüm - Son Dakika

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