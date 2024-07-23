Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Yoğun İlgi Gördü

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 8. Çin-Güney Asya Fuarı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuarda, mimari teknoloji, imalat, yeşil enerji ve modern tarım gibi temaları içeren 15 sergi salonu yer aldı. Ayrıca, kahve endüstrisine özel bir pavyon kurularak Çin'in önde gelen kahve üreticisi olan Yunnan eyaleti tanıtıldı. Fuar, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

23.07.2024 12:16
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KUNMİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başlayan 8. Çin- Güney Asya Fuarı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Fuardaki 2.000'den fazla katılımcının yaklaşık yarısı, Güney ve Güneydoğu Asyalı şirketlerden oluşuyor.

Salı günü başlayan ve altı gün sürecek olan etkinlikte mimari teknoloji, imalat, yeşil enerji ve modern tarım gibi temaları içeren 15 sergi salonu yer alıyor.

Fuarda ilk kez kahve endüstrisine özel bir pavyon kuruldu ve Çin'in önde gelen kahve üreticisi olarak Yunnan eyaletine dikkat çekildi. Bu pavyonda 160'tan fazla şirket ürünlerini sergiliyor.

Çin-Güney Asya Fuarı'nın ilki, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerildiği 2013 yılında Kunming'de düzenlenmişti. Başlangıcından bu yana 18.000'den fazla yerli ve yabancı şirkete hizmet veren fuar, 100 milyar ABD doların üzerinde ticareti teşvik etti ve 3.000'den fazla projenin imzalanmasını sağladı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Yunnan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimler için yılın en önemli etkinliklerinden biri.

Resmi veriler, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 200 milyar ABD dolarına ulaşarak 2013 yılında kaydedilen miktarın iki katına çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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