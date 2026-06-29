Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevi Başlattı - Son Dakika
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Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevi Başlattı

Çin, Güney Çin Denizi\'nde Devriye Görevi Başlattı
29.06.2026 11:54
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Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in provoke edici eylemlerine karşı deniz ve hava devriyesi yaptı.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) - Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, komutanlığın 27-28 Haziran tarihleri arasında Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevleri yürütmek üzere deniz ve hava kuvvetlerini görevlendirdiğini söyledi.

Zhai, pazartesi günü yaptığı açıklamada Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde kargaşa çıkarmak amacıyla bölge dışındaki ülkeleri de işin içine katarak sözde ortak devriyeler düzenlediğini ve bu şekilde bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Sözcü, komutanlığın kuvvetlerinin Çin'in toprak egemenliğini, deniz haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve bölgesel barış ve istikrarı sıkı bir şekilde savunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevi Başlattı - Son Dakika

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