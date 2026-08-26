Çin Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevinde - Son Dakika
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Çin Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevinde

Çin Güney Çin Denizi\'nde Devriye Görevinde
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Çin, Güney Çin Denizi'nde rutin devriye yaparken, Filipinler'i uyararak barışı savundu.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, deniz ve hava birliklerinin cuma gününden salı gününe kadar Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak amacıyla bölge dışındaki ülkelerle birlikte sözde ortak devriyeler düzenlediğini ve bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Sözcü, komutanlık kuvvetlerinin Çin'in toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, bölgesel barış ve istikrarı da güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Politika, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevinde - Son Dakika

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