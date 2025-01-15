Çin, Güney Kore ile İlişkileri Güçlendirmeye Hazır

Güncel

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un günün erken saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Ülkenin içişleriyle ilgili değerlendirme yapmaktan kaçınan sözcü Çin ve Güney Kore'nin önemli iki komşu ve işbirliği yapan iki ortak olduğunu, Çin'in ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.