Çin, Hainan'a vizesiz giriş politikasını hafifletiyor - Son Dakika
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Çin, Hainan'a vizesiz giriş politikasını hafifletiyor

Çin, Hainan\'a vizesiz giriş politikasını hafifletiyor

Çin, Hainan adasına vizesiz giriş politikasını hafifleterek, Rusya, Fransa, ABD, Brezilya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen ziyaretçilere iş, turistik ziyaret, akraba ziyareti, tıbbi tedavi, sergi veya spor gibi amaçlarla Hainan'a giriş izni veriyor. Ziyaretçiler, Hainan eyaletinde 30 güne kadar kalabilecekler.

09.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'a vizesiz giriş politikasını hafifleterek, uygun ziyaretçilerin eyalete daha fazla amaçla girmesine izin vereceğini duyurdu.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren Rusya, Fransa, ABD, Brezilya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin iş, turistik ziyaret, akraba ziyareti, tıbbi tedavi, sergi veya spor gibi amaçlarla Hainan'a vizesiz giriş yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, bu tür ziyaretçilerin Hainan eyaletinde 30 güne kadar kalabilecekleri belirtildi.

İdareye göre, önceki politika da bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin Hainan'a vizesiz girmesine izin veriyordu, ancak ziyaretçiler sadece turizm amaçlı gelebiliyordu.

Yönetimden yapılan açıklamada, yeni politikanın Hainan'da reform ve dışa açılmayı ilerletmeyi ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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