Çin, Hainan\'a vizesiz giriş politikasını hafifletiyor

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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin, Cuma günü, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'a vizesiz giriş politikasını hafifleterek, uygun ziyaretçilerin eyalete daha fazla amaçla girmesine izin vereceğini duyurdu.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren Rusya, Fransa, ABD, Brezilya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin iş, turistik ziyaret, akraba ziyareti, tıbbi tedavi, sergi veya spor gibi amaçlarla Hainan'a vizesiz giriş yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, bu tür ziyaretçilerin Hainan eyaletinde 30 güne kadar kalabilecekleri belirtildi.

İdareye göre, önceki politika da bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin Hainan'a vizesiz girmesine izin veriyordu, ancak ziyaretçiler sadece turizm amaçlı gelebiliyordu.

Yönetimden yapılan açıklamada, yeni politikanın Hainan'da reform ve dışa açılmayı ilerletmeyi ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.