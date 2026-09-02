Çin Halk Kurtuluş Ordusu Huangyan Dao'da Ağustos'tan Bu Yana Muharebe Hazırlık Devriyelerini Güçlendirdi
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava unsurları, Çarşamba günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasuları ve hava sahasında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi. Komutanlık, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Ağustos ayından bu yana bölgedeki devriyeleri güçlendirdiğini açıkladı.
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava unsurları çarşamba günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki alanların karasularında ve hava sahasında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğu ve komutanlığa bağlı güçlerin ağustos ayından bu yana ilgili bölgelerdeki hazırlık devriyelerini güçlendirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre devriyeler, ilgili deniz alanları ve hava sahası üzerindeki kontrolü daha da güçlendirmeyi ve her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir karşı önlem olarak işlev görmeyi amaçlıyor.
Komutanlık güçlerinin, Çin'in egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla koruyacağı ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı güçlü şekilde savunacağı da vurgulandı.
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