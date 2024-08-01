Çin, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı kınadı

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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikasta şiddetle karşı olduklarını, suikastı kınadıklarını ve olayın bölgeyi daha büyük kargaşaya sürüklemesinden endişe ettiklerini belirterek Gazze'de bir an önce kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Lin bu açıklamayı Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Haniye'ye yönelik suikastın Çin'in Ortadoğu'daki barış çabaları ve kısa süre önce Çin'in arabuluculuğunda imzalanan Beijing Deklarasyonu üzerindeki olası etkileri hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak yaptı.

Sözcü, çatışma ve cepheleşmenin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini söyledi.

Lin, Filistin'deki iç uzlaşıyı desteklediklerini ve bunun Filistin sorununun çözümü ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğuna inandıklarını belirtti.

"Çin, Filistinli grupların Beijing Deklarasyonu'na yönelik çabalarını takdir etmekte ve Filistinli grupların uzlaşı sağlayacakları ve böylelikle en kısa sürede bağımsız bir devlet kuracakları günü iple çekmektedir" diyen Lin, ilgili taraflarla bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Lin Ortadoğu'daki durum ne kadar üzücü bir hal alırsa uluslararası toplumun durumu yatıştırmaya ve gerginliği azaltmaya çalışmasının da o oranda kritik hale geldiğini ifade etti. Sözcü, "Çin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamaya kararlıdır ve dış müdahalelere karşı çıkmaktadır. İlgili taraflarla bölgede kalıcı barış ve güvenlik için yoğun şekilde çalışmaya hazırız" dedi.