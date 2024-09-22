Çin Hasat Festivali Kutlandı

HARBİN, 22 Eylül (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Fangzheng ilçesindeki çeltik tarlasında çalışan biçerdöverler görülüyor, 22 Eylül 2024.
Çinli çiftçiler Pazar günü 7. Çin Hasat Festivali'ni kutladı.
Çin'in en büyük tahıl üretim eyaleti Heilongjiang, son yıllarda tahıl üretim kapasitesini arttırdı ve yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme kalitesini ileriye taşıdı. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)
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