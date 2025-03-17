Çin Havacılık Sanayi Eski Başkanı Tutuklandı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, zimmetine para geçirme ve rüşvet alma şüphesiyle tutuklandı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyanın, inceleme ve kovuşturma için savcılara teslim edildiği belirtildi.

Tan hakkındaki soruşturma Ağustos 2024'te başlatılmıştı.