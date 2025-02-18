Çin Helikopteri Filipinler Uçağına Yakın Uçtu

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SCARBOROUGH Çin donanmasına ait bir helikopterin ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Filipinlere ait devriye uçağının 3 metre yakınında "tehlikeli manevralar" yaparak uçtuğu bildirildi.

Çin'e ait helikopterin ihtilaflı alanlardaki Scarborough Sığlığı'nda Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait bir uçağın 3 metre yakınındaki "tehlikeli eylemlerine" Associated Press de dahil çok sayıda uluslararası basın kuruluşundan muhabirler tanıklık etti.

Söz konusu manevralar yaklaşık 30 dakikalık bir gerginliğe yol açarken, Filipinli pilot telsizden Çinli helikoptere "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Mürettebatımızla yolcularımızın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Uzak durun ve uçağınızı bizden uzaklaştırın. Güvenlik standartlarını ihlal ediyorsunuz." uyarısında bulundu.

Filipinler Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Bürosundan konuya dair yapılan açıklamada da "Çin'in saldırgan ve tırmandırıcı eylemlerine rağmen Batı Filipin Denizi'ndeki egemenliği, egemenlik haklarını ve deniz yetki alanını savunmaya kararlı olunduğu" belirtildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.