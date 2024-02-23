Çinli heyet, 2024 Geleceğin Oyunları'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Çinli heyet, 2024 Geleceğin Oyunları'nın açılış törenine katıldı

Çinli heyet, 2024 Geleceğin Oyunları\'nın açılış törenine katıldı

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Wu, Rusya Federasyonu hükümetinin daveti üzerine Kazan'da düzenlenen 2024 Geleceğin Oyunları'nın açılış törenine Çinli bir heyetle birlikte katıldı. Chen, Rusya'da bulunduğu süre zarfında Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile görüş alışverişinde bulundu.

23.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Wu, Rusya Federasyonu hükümetinin daveti üzerine Salı'dan Cuma'ya kadar Kazan'da düzenlenen 2024 Geleceğin Oyunları'nın açılış törenine Çinli bir heyetle birlikte katıldı.

Chen, Rusya'da bulunduğu süre zarfında sırasıyla Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko ve Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkilerinin derinleştirilmesi ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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