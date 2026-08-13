Çin, Hindistan'dan Fiber Optik İthalatına Vergi Uygulayacak
Çin, Hindistan menşeli fiber optik ithalatına beş yıl daha anti-damping vergisi getirdi.
BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 14 Ağustos 2026'dan itibaren Hindistan menşeli tek modlu fiber optik ithalatına beş yıl daha anti-damping vergisi uygulayacağını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre karar, Çin'in yerli sektörünün talebi üzerine Ağustos 2025'te başlatılan, anti-damping önlemlerine yönelik gözden geçirmenin ardından alındı.
Kaynak: Xinhua
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