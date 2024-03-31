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Çin, Hindistan ile sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgedeki yerlere yeni isimler verdi - Son Dakika
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Çin, Hindistan ile sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgedeki yerlere yeni isimler verdi

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı olduğunu savunduğu Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bazı yerleşimlerin ve yer şekilleri isimlerini değiştirerek 'standartlaştırma' amacıyla yeniden adlandırdı. Bu adım, Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığını daha da karmaşık hale getirdi.

31.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:47
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Çin, Hindistan ile Himalayalar'da sınır anlaşmazlığının bulunduğu bölgedeki bazı yerlere yeni coğrafi isimler verdi.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı olduğunu savunduğu Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bazı yerleşimlerin ve yer şekilleri isimlerinin "standartlaştırma" amacıyla değiştirildiğini bildirildi.

Açıklamada, Çin'in "Zangnan" (Güney Tibet) olarak adlandırdığı bölgedeki 11 yerleşim, 12 dağ, 4 nehir, bir göl, bir dağ geçidi ve bir düzlüğün, resmi dil olan Mandarin Çincesi ve Tibetçe sözcüklerle yeniden adlandırdığı belirtildi.

Mülki idare birimlerinin oluşturulması ve adlandırılmasından sorumlu bakanlık, ayrıca yeniden adlandırılan yerlerin detaylı enlem ve boylam bilgilerini içeren yüksek çözünürlüklü bir harita yayımladı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin bu ayın başında bir tünel açılışı için bölgeyi ziyaret etmesi, Çin tarafından protesto edilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülke sınır anlaşmazlığının çözümü için diplomatik görüşmelerin yanı sıra, sınırdaki gerginliklerin önlenmesi için kolordu komutanları düzeyinde askeri görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Hindistan ile sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgedeki yerlere yeni isimler verdi - Son Dakika

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