Çin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş'i Tanımadığını Açıkladı - Son Dakika
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Çin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş'i Tanımadığını Açıkladı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş'i yasadışı bir şekilde oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, " Hindistan'ın, yasadışı şekilde oluşturduğu sözde Arunaçal Pradeş'i tanımadıklarını" söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Ağustos'ta 27 bölgeye "standart isim" verdiği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Zangnan bölgesi Çin'in toprağıdır" diyen Guo, Hindistan'ın Çin tarafından uzun süredir kullanılan isimleri sözde "standart isimler" ile değiştirme girişiminin yasadışı, hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade etti. Guo, "bu tür girişimlerin Zangnan bölgesinin Çin'e ait olduğu gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş'i Tanımadığını Açıkladı - Son Dakika

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