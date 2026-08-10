Çin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş'i Tanımadığını Açıkladı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, " Hindistan'ın, yasadışı şekilde oluşturduğu sözde Arunaçal Pradeş'i tanımadıklarını" söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Ağustos'ta 27 bölgeye "standart isim" verdiği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Zangnan bölgesi Çin'in toprağıdır" diyen Guo, Hindistan'ın Çin tarafından uzun süredir kullanılan isimleri sözde "standart isimler" ile değiştirme girişiminin yasadışı, hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade etti. Guo, "bu tür girişimlerin Zangnan bölgesinin Çin'e ait olduğu gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" vurguladı.