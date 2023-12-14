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Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını tanımıyor - Son Dakika
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Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını tanımıyor

Çin, Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran kararını anayasaya uygun bulmasını tanımadığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ladakh'ın ayrı bölgeye dönüştürülmesi kararını tek taraflı ve yasa dışı olarak nitelendirdi. Çin, Hindistan'ın iç yargı hükmünün sınırın batı bölümünün Çin'e ait olduğunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Çin, Hindistan\'ın Cammu Keşmir kararını tanımıyor
14.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:06
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Çin, Hindistan Anayasa Mahkemesinin, Cammu Keşmir'in özel idari statüsünü kaldıran ve doğusundaki Ladakh'ı ayıran kararını anayasaya uygun bulmasını tanımadığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Hindistan arasındaki ihtilaflı sınır bölgesinde yer alan Ladakh'ın "birlik toprağı" statüsünde ayrı bölgeye dönüştürülmesi kararının "tek taraflı" ve "yasa dışı" olduğunu savundu.

Çin'in kararı hiçbir zaman tanımadığını vurgulayan Sözcü Mao, "Hindistan'ın iç yargı hükmü, Çin-Hindistan sınırının batı bölümünün Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir." dedi.

Hindistan'da Nerandra Modi başkanlığındaki hükümet, 5 Ağustos 2019'da Hint Anayasası'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve "birlik toprağı" statüsündeki Ladakh'tan oluşan iki bölgeye ayrılmıştı.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, 11 Aralık'ta hükümetin kararının anayasaya uygun olduğuna hükmetmişti.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa yol açan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, ateşkes halinin hüküm sürdüğü sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA
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