Çin, Hollanda Fırkateynine Müdahale Etti

28.05.2026 10:42
Çin, Güney Çin Denizi'nde Hollanda Donanması'na ait gemiye müdahale etti, uyarılarda bulundu.

Çin'in, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde seyreden Hollanda Donanması'na ait bir savaş gemisine müdahalede bulunduğu bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Hollanda Donanmasına ait "De Ruyter" fırkateyninin, Çin'in "Şişa Adaları" olarak adlandırdığı Spartly Adaları çevresindeki sulara yasa dışı girdiği ifade edildi.

Gemiye bağlı helikopterin birçok kez kalkışlar yaparak Çin'in "hava sahasını" ihlal ettiği belirtilen açıklamada, komutanlığa bağlı deniz ve hava kuvvetlerinin gemiyi uzaklaştırmak için telsiz uyarıları yaptığı ve uyarı amaçlı elektronik müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hollanda Donanmasının eylemlerinin, Çin'in toprak bütünlüğünü, deniz ve hava güvenliğini ihlal ettiği, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar verdiği savunuldu.

Geminin hareketlerinin ciddi yanlış anlama ve hesap hatalarına yol açabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Hollanda tarafını mütecaviz ve provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hollanda tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Başka ülke donanmalarının bölgedeki seyir faaliyetleri Çin'in tepkisine yol açarken zaman zaman gerilimler yaşanıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
