Çin, Hong Kong'un finans merkezi konumunun raporla teyit edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Çin, Hong Kong'un finans merkezi konumunun raporla teyit edildiğini açıkladı

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Çin, Hong Kong\'un finans merkezi konumunun raporla teyit edildiğini açıkladı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hong Kong'un uluslararası finans, deniz taşımacılığı ve ticaret merkezi olarak lider konumunun bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Guo, 40. Küresel Finans Merkezleri Endeksi Raporu'na göre Hong Kong'un genel sıralamada küresel üçüncülüğünü, Asya-Pasifik'te ise birinciliğini koruduğunu belirtti.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hong Kong'un, "tek ülke, iki sistem" ilkesinin sağladığı güvenceyle kayda değer bir ekonomik büyüme kaydettiğini belirterek, bölgenin uluslararası finans, deniz taşımacılığı ve ticaret merkezi olarak lider konumunun bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, 40. Küresel Finans Merkezleri Endeksi Raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, Hong Kong genel sıralamada küresel olarak üçüncülüğünü, Asya-Pasifik bölgesinde ise birinciliğini korudu.

Guo, Hong Kong'un halka arz piyasasının yılın ilk yarısında dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını ve yaklaşık 203,3 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 26 milyar ABD doları) tutarında kaynak toplandığını ifade etti.

Raporun Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olarak cazibesini, etkisini ve rekabet gücünü bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Guo, raporun aynı zamanda Hong Kong'un benzersiz statüsü ile güçlü yönlerine ve "tek ülke, iki sistem" modelinin geleceğine yönelik güvenin bir başka göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıHong KongEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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